Anche quest’anno Francesco Grillo e Luciana Delia, dell’ASD Polisportiva Milazzo, si sono fatti promotori dell’evento Run4Hope Massigen, la staffetta di beneficenza che si svolge dal 6 al 14 maggio, articolato in staffette regionali.

Ieri alle 17 il passaggio del testimone a palazzo dell’Aquila alla presenza dell’assessore allo Sport, Antonio Nicosia. Gli atleti provenienti da Barcellona, con una serie di scambi sono passati dal litorale di ponente e Capo Milazzo fino al Municipio dove hanno consegnato il simbolo dell’evento alla società sportiva di Torregrotta che ha dato seguito al viaggio della “speranza”.

“Felici di accogliere anche quest’anno Run4Hope Massigen – ha detto Nicosia – nobile “gara” di solidarietà che quest’anno avrà come ente beneficiario AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro) e l’adesione di oltre 400 associazioni sportive e migliaia di podisti dimostra l’importanza dell’iniziativa che ha visto in prima linea, nel dare giusta testimonianza, anche la Brigata Meccanizzata Aosta con la Tenente Sara Tigano, presenti in questa giornata milazzese”.