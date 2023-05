Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT «Per noi è importante far crescere i bambini con i valori dello sport – spiegano alle Aquile del Tirreno – un ringraziamento speciali ai nostri Presidenti Natale Tricamo e Pietro Todaro, ai tecnici dei nostri atleti e a tutti gli accompagnatori,non meno importante il grazie ai genitori che si sono uniti a questa splendida carovana».

Primo posto del torneo per gli Under 7. Posizioni onoevoli anche per gli Under 9 (4 posto), Under 11 ( 4 posto) e Under 13 (5 posto).