E’ in pubblicazione l’avviso per manifestazione d’interesse rivolta alle associazioni di volontariato e comunque del Terzo settore per la co-progettazione e la gestione del servizio di balneazione assistita, in spiaggia libera, per soggetti diversamente abili non deambulanti

Il servizio dovrà essere svolto, in via sperimentale, nel periodo compreso dal 15 giugno al 5 settembre dalle 09.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30 tutti i giorni dal lunedì al sabato. Le domeniche ed i festivi il servizio sarà erogato soltanto dalle 09.30 alle 13 nell’Area prospicente la piazzetta del tiro a Segno ( ex Cupole) ; l’Area denominata – Gobba del Cammello- e l’Area_sottostante il campo sportivo “Salmeri”. Le aree saranno attrezzate con due stalli per il parcheggio delle auto munite del contrassegno per la sosta dei disabili, pedana che collega il parcheggio auto fino alla battigia e di una sedia job per il trasporto dei disabili richiedenti la prestazione.

L’ente proponente dovrà presentare apposita proposta progettuale, comprensiva dei costi di gestione, che preveda, per una e/o tutte e le tre le postazioni la presenza simultanea di almeno: una sedia Job per postazione, e la presenza di un bagnino, un assistente alla balneazione, un ausiliario per il sollevamento e l‘accompagnamento del disabile, muniti dei titoli professionali previsti dalla legge.

Il Comune di Milazzo garantirà la presenza di personale per la pulizia delle spiagge interessate dall’iniziativa progettuale ed eventuale supporto per assistenza ai disabili. I soggetti interessati alla selezione dovranno far pervenire la propria candidatura in carta libera, unitamente alla documentazione al seguente indirizzo pec:

protocollogenerale@pec.comune.milazzo.me.it entro le ore 12 del 29 maggio.

Al fine della selezione sarà individuato l’Ente che avrà presentato la migliore proposta progettuale in rapporto al costo più basso.