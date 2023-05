Milazzo, incidente in via Palmara. Gravi due minorenni

Grave incidente in via Palmara a Milazzo. Si tratta di un frontale tra due cinquantini. Codice rosso per i due conduttori minorenni trasportati in all’ospedale Fogliani di Milazzo. L’incidente è avvenuto nelle prime ore di oggi pomeriggio.

Due scooter si sono scontrati e ad avere la peggio sono stati un ragazzo e una ragazza. Dei tre giovani coinvolti, due sono gravi. Sopratutto per una ragazza di 16 anni, che risulta in coma.