Sul posto è stata inviata la squadra del distaccamento cittadino Nord e un autobotte dalla sede centrale. Il conducente dell’autoarticolato è riuscito a mettere in salvo il rimorchio, sganciandolo dalla motrice, prima dell’arrivo sul posto delle squadre VV.F. che hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme. Il conducente che ha riportato ustioni è stato prontamente soccorso dal personale dei vigili del fuoco e dal personale del 118.

È caos totale in autostrada. Stamattina le lunghe code dovute alle condizioni della tangenziale di Messina e adesso un mezzo pesante che, circa una mezz’ora fa, ha preso fuoco proprio all’altezza dello svincolo di Giostra, al km 11, direzione Messina. Sul posto è presente una pattuglia della Polizia Stradale, che sta facendo i rilievi e che sta cercando di defluire il traffico, al momento in tilt.

Autostrada, camion prende fuoco allo svincolo di Giostra. Traffico in tilt

Autostrada, camion prende fuoco allo svincolo di Giostra. Traffico in tilt

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650

Mail: redazione@oggimilazzo.it PEC: amministrazione@pec.oggimilazzo.it

Partita Iva: 03270240835 Cod. Fiscale: 92026000833

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.