Milazzo, al teatro Trifiletti va in scena “Il Tempo delle Cattedrali”

Al Teatro Trifiletti di Milazzo, giovedì 18 maggio, alle 21, debutta l’Opera Musicale “Il Tempo delle Cattedrali” prodotto dall’Associazione “Blue Notes” E.T.S. del presidente performer Davide Borgia. Lo spettacolo, firmato dal regista Daniele Maisano e dal coregista Davide Borgia, è tratta dal famoso romanzo di Victor Hugo, “Notre Dame de Paris”, trasportato in musical da Riccardo Cocciante, Luc Plamondon e Pasquale Panella.

Il cast porterà lo spettatore lontano nel tempo, in uno scenario di intrighi, amori e passioni, per raccontare la tragica storia di un amore. Davide Borgia, anima del progetto, darà voce al personaggio di Febo, scisso tra due amori diversi ma entrambi profondi. Vedremo Serena Perdichizzi nel ruolo di Esmeralda, la giovane zingara che sperimenta le sfumature dell’amore. Daniele Maisano darà drammaticità al personaggio di Quasimodo, al dolore e al vuoto d’amore. Antonio Adorno interpreterà Frollo, il prete intellettuale sul confine tra alchimia e religione, avido di potere, affascinato da Esmeralda, verso la quale manifesterà atteggiamenti di gelosia e possesso, fino alle estreme conseguenze. Giulia Cacace sarà Fiordaliso, promessa sposa di Febo. Salvatore Cappellano interpreterà il capo degli zingari Clopin mentre Francesco Cucinotta darà voce al poeta Gringoire.

Le coreografie sono curate da Silvia Scotto per il corpo di ballo formato dalle ballerine Aurora Gullì, Martina Archontidis, Sharon Mazzeo, Giulia Gaipa, Nina Santangelo, Alessia Urso, Elison Gasparro. Sulla scena anche le guardie interpretate da Emanuele Mandanici e Alberto Liga. Costumi Silvia Fucile

La mattina del 18 maggio, sempre al Teatro Trifiletti, lo spettacolo verrà messo in scena per gli studenti dell’Itet “Leonardo da Vinci” di Milazzo (ME) con alcune modifiche nel cast: la parte di Esmeralda sarà interpretata da Giada La Rosa, Febo da Francesco Papalia e Fiordaliso da Silvia Fucile.