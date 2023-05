Svincolati Academy. Maiorana 16 Diakite 4 Ziino n.e. Patanè, Giambò 29l Briguglio 12 Mammina, Maccarone n.e. Doria 9 Sahin 26 All. Sant’Ambrogio

Basket Club Ragusa . Barracca 8 Mancuso, Santacroce 18 Mercorillo n.e Occhipinti, Salmeri, Guccione 5 Tumino n.e. Barnaba 11 Guastella 5 Mirabella 31 Cascone 9 All. Recupido

Basket Club Ragusa – Svincolati Academy 87-96. Parziali : 14-17 27-37 49-51 69-69. Nuovo trionfo in casa Svincolati, la formazione Under 17 d’Eccellenza, guidata da coach Iliano Sant’Ambrogio , si è laureata campione regionale Sicilia/Calabria e vola adesso allo spareggio che potrebbe proiettarla alle finali nazionali. Epilogo di una splendida stagione la vittoria sul campo della Basket Club Ragusa, società che si conferma ai vertici del Basket giovanile siciliano, al termine di un fantastico match decisosi soltanto dopo il secondo tempo supplementare.

Basket, la formazione Under 17 d’Eccellenza si laurea Campione Regionale Sicilia/Calabria

