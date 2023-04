E’ meno grave del previsto il guasto alla rete idrica che si è registrato stanotte in via Colonnello Bertè. L’amministrazione comunale aveva diramato una nota urgente in cui avvisava i cittadini che si rendeva necessario l’interruzione della distribuzione dell’acqua nel centro cdi Milazzo fino a sera per consentire l’esecuzione dei lavori, cosa che (fortunatamente) al momento non è avvenuta.

Come confermato ad Oggi Milazzo, infatti, la tubatura interessata dai lavori urgenti è di “servizio” e trasferisce l’acqua dal pozzo di Ciantro alle vasche di raccoglimento dove viene convogliato il prezioso liquido. Dunque, per il momento, la distribuzione rimane senza disagi per le utenze.