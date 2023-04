TIM consegna all’Itet “Leonardo Da Vinci” l’attestato di “Digital Media Educator”. La prestigiosa attestazione è stata conferita per la progettualità sempre orientata a far acquisire agli studenti competenze digitali flessibili e aggiornate. Diventare cittadini della rete sviluppando spirito critico e consapevolezza per combattere la disinformazione on line, comprendere il mondo dei Media e accrescere le competenze di comunicazione, questi sono gli obiettivi dell’iniziativa realizzata da TIM nell’ambito dell’Italian Digital Media Observatory (IDMO), che ha consentito all’Itet “Leonardo da Vinci” diretto da Stefania Scolaro di ottenere la certificazione di “Digital Media Educator”.

Questo attestato di livello internazionale permette alle istituzioni scolastiche che lo conseguono di trasmettere competenze flessibili e aggiornate in ambito digitale. Il progetto, organizzato in due edizioni e aperto agli istituti di primo e secondo grado, è stato articolato attraverso una serie di appuntamenti con i Digital Media e ha coinvolto gli studenti delle classi 3°- 4°- 5°A e 4° B della sezione Informatica dell’ITET, seguiti dai docenti Aricò, Sgrò e Giorgianni.

L’ampliamento dell’offerta formativa in campo tecnologico è un programma ambizioso, che l’Istituto diretto da Stefania Scolaro persegue nell’ottica di diffondere e promuovere iniziative culturali e sociali volte ad accrescere l’alfabetizzazione digitale e le corrette pratiche nell’uso dei media digitali. Le competenze digitali sono oggi estremamente importanti, non solo per migliorare le abilità degli studenti in campo tecnologico, sempre più richieste dalle aziende, ma anche per rendere innovativa sia la didattica quotidiana che la formazione dei docenti. Una formazione che permette ai professionisti dell’insegnamento di gestire più agilmente e tutte le fasi dell’intero processo formativo, dalla valutazione, all’organizzazione dei corsi di studio, alla verifica di quanto appreso dagli studenti.

L’Itet “Leonardo da Vinci” è una scuola che si adatta al processo di cambiamento in atto nella nostra società e per questo è costantemente orientata all’acquisizione di strumenti e alla costruzioni di ambienti che facilitino l’apprendimento e che favoriscano, ai suoi iscritti, l’accesso a più ambiti di specializzazione.