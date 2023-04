SATIRA ONLINE. Non è la prima volta che il sindaco Midili interviene sul futuro del Pronto Soccorso. Nell’ultimo comunicato aveva sottolineato l’esigenza di mantenere operativo il reparto a Milazzo anche durante i lavori, scongiurando il trasferimento temporaneo a Barcellona. Presa di posizione che non è passata inosservata dando vita ad una divertente vignetta satirica.

Venerdì 28 invece sempre alle 19 si terrà la seduta straordinaria aperta per trattare problematiche inerenti le carenze organiche dell’Ospedale di Milazzo con riferimento al pronto soccorso, o ai reparti, ed interventi di pianificazione previsti.

LA VIGNETTA. Riprendono questa sera alle 19 i lavori del consiglio comunale. Due i punti all’ordine del giorno: l’approvazione dello schema di convenzione per la gestione in forma associata del Siru Tirreno Sud Orientale e la costituzione della relativa autorità urbana e il riconoscimento di debiti fuori bilancio anno 2022 dell’importo di € 3.872,63 derivanti da sentenze esecutive.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650

Mail: redazione@oggimilazzo.it PEC: amministrazione@pec.oggimilazzo.it

Partita Iva: 03270240835 Cod. Fiscale: 92026000833

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.