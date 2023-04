A seguire altra festa in casa della professoressa Maria Antonietta D’Amico. La docente milazzese nella sua lunga vita ha formato diverse generazioni di giovani messinesi al liceo Maurolico e successivamente milazzesi al liceo Impallomeni . ( LEGGI ARTICOLO ) .

La città del Capo ha festeggiato due giorni fa, nella stessa giornata, due nuovi centenari. Doveroso l’omaggio del sindaco Pippo Midili accompagnato dai consiglieri Lydia e Franco Russo. Il Sindaco si è recato prima nell’abitazione di Salvatore Gitto che ha spento le 100 candeline attorniato dalla moglie Albina, 95 anni, dai figli Antonio e Anna, dalla nuora Oriana, dal genero Carmelo e dagli otto nipoti. Al “nonnino”, Midili ha donato dei volumi sulla città di Milazzo. Salvatore Gitto, ancora lucido, ha raccontato al primo cittadino le sue esperienze da ex carabiniere deportato e poi il lavoro svolto all’Enel.

Tre centenari nel giro di 48 ore. Dopo i festeggiamenti per Salvatore Gitto e per Maria Antonietta D’Amico che hanno compiuto 100 anni nella stessa giornata, questa sera il sindaco Pippo Midili ha partecipato al compleanno della signora Anna Cambria Galileo che di candeline ne ha spente addirittura 103. La “nonnina”, seppur con qualche problema di deambulazione, è molto lucida ed ha apprezzato la visita del Sindaco che ha donato un bouquet di fiori e dell’arciprete milazzese, padre Francesco Farsaci. A festeggiare la signora Anna anche i nipoti Giovanna Cambria, Antonio Cusumano, Matteo Salmeri con la moglie Mina, Domenico, Annalisa, Antonio ed i pronipoti.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650

Mail: redazione@oggimilazzo.it PEC: amministrazione@pec.oggimilazzo.it

Partita Iva: 03270240835 Cod. Fiscale: 92026000833

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.