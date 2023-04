Entro il mese di giugno, Milazzo avrà un nuovo teatro al castello. Si tratta di una “platea amovibile” che verrà montata nelle prossime settimane nella stessa area in cui per anni è stata ospitata la storica struttura che tra gli anni 90 e 2000 ha consentito di realizzare cartelloni estivo di rilievo ( si sono esibiti da Franco Battiato ad Alex Britti) e che è stata smontata l’anno scorso. In un primo momento si pensava di installarla in un’altra area ma si è optato per “l’usato sicuro. Si tratta di una struttura da quasi 2000 posti che consentirà di organizzare spettacoli teatrali e musicali all’interno della cittadella fortificata come avveniva in passato.

Dopo il parere favorevole della soprintendenza è stata individuata già l’anno scorso una società di Catania per la collocazione della tribunetta. Doveva essere operativa entro metà agosto ma poi si è deciso di rinviare al 2023.

DIETRO LE QUINTE. Vige il massimo riserbo sul cartellone estivo che dovrebbe riportare grandi nomi al Castello di Milazzo e rilanciare anche l’offerta turistica. Dopo l’exploit della festa del patrono Santo Stefano con i Tiromancino, l’amministrazione Midili potrebbe tirare fuori dal cilindro nomi altisonanti. Nei corridoio del comune si parla di Massimo Ranieri, Drusilla Foer, del cabarettista Maurizio Di Battista e di un Festival internazionale di Magia. Naturalmente, al momento, si tratta di indiscrezioni.