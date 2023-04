Permettere ai giovani studenti più meritevoli di andare più lontano è una delle mission perseguite con dedizione dall’Istituto Tecnologico Majorana che, a poche settimane dalla conclusione del corrente anno scolastico, raccoglie i primi frutti del lavoro svolto in quanto sono sempre più numerosi gli alunni che si distinguono per profitto e nel superamento di rigorose e impegnative prove di selezione.

Sono due gli alunni selezionati dalla Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa per i propri programmi d’eccellenza, ME.Mo – programma di orientamento che si propone di sostenere il percorso verso la scelta universitaria e “STEM: le ragazze si mettono in gioco”, che si rivolge alle migliori studentesse delle scuole superiori per promuovere e sostenere la scelta di percorsi di studio STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Un risultato di assoluto prestigio per i due studenti del Majorana di Milazzo che conferma l’attenzione di una delle più importanti istituzioni universitarie e culturali, di riconosciuto prestigio a livello mondiale, nei confronti della scuola mamertina.

Due studenti hanno vinto per merito una borsa di studio per un programma estivo di 4 settimane in Irlanda, ad Athlone, nell’ambito del corso STEAM frutto della collaborazione di A2A Energiefuture S.p.A. con la Fondazione Intercultura, esperienze di studio all’estero altamente qualificanti e formative ed equivalenti alle esperienze di ex alternanza scuola lavoro.

Risultati che arrivano grazie all’impegno del Dirigente scolastico Bruno Lorenzo Castrovinci e del suo staff, in particolare della professoressa Irma Saraò, affinché ogni singolo alunno venga valorizzato al meglio delle proprie possibilità e riesca a intercettare le opportunità utili per un riconoscimento che confermi l’alto livello di competenza raggiunto e la validità della linea formativa di una scuola d’avanguardia, garante di percorsi di eccellenza e di merito, nel rispetto dei principi di inclusione.

«Il merito è un valore e va riconosciuto» commenta il preside Castrovinci nel sottolineare gli eccellenti risultati conseguiti dalla sua scuola al suo primo anno di dirigenza in cui possono essere annoverati i recenti successi di studenti distintisi nelle competizioni annuali delle Olimpiadi di matematica, chimica, fisica, italiano, e, sopra tutto, il superamento da parte di un consistente numero di studentesse e studenti dei recenti Tolc, test di accesso alle facoltà di Medicina e Chirurgia, e delle prove per il corso di laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche.

Appare pertanto positiva la scelta dell’istituto mamertino di inserire senza oneri per i propri studenti nella propria offerta formativa questi Corsi preparatori finalizzati alla preparazione dei test di accesso alle facoltà medico-sanitarie e ingegneristiche, finalizzati a favorire il successo formativo e la realizzazione delle aspettative per il loro futuro degli stessi.

Serietà, rigore educativo, innovazione, ricerca e sperimentazione sono i tratti della linea tracciata per il futuro dell’istituto da questa nuova dirigenza, inserita lei stessa per merito Albo d’oro eccellenze nazionali della scuola italiana.