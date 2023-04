Sabato 8 aprile lo storico Feudo San Pietro di Milazzo apre le porte per l’Open Day di “Creando si Impara”, un progetto a cura di Laura Notarbartolo che punta a promuovere la condivisione sociale e culturale all’insegna dell’ecosostenibilità attraverso laboratori di arte e manualità, didattica e benessere aperti a bambini e adulti.

Il programma della giornata prevede la presentazione dei corsi estivi e l’intervento dei partners che collaborano al progetto. Ospite d’eccezione sarà la realtà di Borgo Storico Pantano, raccontata da Angela Andaloro e dal Kuntastorie Nino Pracanica.

“Creando si Impara” nasce grazie alla collaborazione con artisti, artigiani, docenti e professionisti ed è realizzato in collaborazione con Creative Italy e Itinerari della Memoria.

Nello specifico, il programma dei corsi è articolato in tre sezioni volte a sviluppare: l’arte e la manualità con i laboratori di EcoArte a cura di Emanuela Ravidà, di Pittura en plein air a cura di Laura Marchese e di Tombolo a cura di Santina Morreale e Mattea Stagno; la didattica con il laboratorio Teatro Verde – Inglese e sostenibilità attraverso l’arte scenica a cura di Emma Burton, English Center ed Emanuela Ravidà; il benessere con i corsi di Yoga a cura di Veronica Candido e Ritrova la tua voce a cura di Bronagh Slevin. L’antico borgo dei Principi di Spadafora – dal 1612 al 1879 comune autonomo – diviene luogo di incontro, studio e svago con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale condiviso con luoghi altrettanto significativi come il Borgo Storico Pantano e promuovere attraverso la creatività lo sviluppo cognitivo per scoprire o riscoprire se stessi e ciò che ci circonda.

A margine della presentazione sarà possibile partecipare a prove pratiche gratuite di tombolo, yoga e pittura en plein air e approfondire tempi e modalità di adesione. Per i più piccoli sarà allestito un laboratorio di EcoArte dedicato alle decorazioni pasquali.

L’ingresso all’Open Day di “Creando si Impara” è aperto a tutti, per info e iscrizioni: +393297692116.

Programma Open Day “Creando si Impara” Feudo San Pietro

Via Libertà 35, San Pietro – Milazzo Sabato 8 aprile 2023

Ore 15.30

– Presentazione del progetto “Creando si Impara” a cura di Laura Notarbartolo – Intervento di Angela Andaloro ( Borgo Storico Pantano)

Ore 16.00

– Presentazione dei corsi di Arte e Manualità

Eco Arte, a cura di Emanuela Ravidà

Tombolo, a cura di Santina Morreale & Mattea Stagno

Pittura en plein air, a cura di Laura Marchese

Ore 16:45

– Presentazione dei corsi di Didattica

Teatro Verde – Inglese e sostenibilità attraveso l’arte scenica, a cura di Emma Burton, English Center ed Emanuela Ravidà

Ore 17.00

– Presentazione dei corsi benessere

– Yoga, a cura di Veronica Candido

Ritrova la tua voce, a cura di Bronagh Slevin

Ore 17:30

– Nino Pracanica racconta Borgo Storico Pantano

Ore 18:00

– Prove gratuite di tombolo, yoga e pittura en plein air Dalle 15.30 in poi

– Laboratorio di EcoArte dedicato alle decorazioni pasquali.