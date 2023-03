Oggi i dirigenti a palazzo dell’Aquila sono 4 a tempo indeterminato e uno a tempo determinato, oltre alla segretaria generale che in questi anni ha supportato l’ente ricoprendo vari incarichi dirigenziali. Con l’organigramma ripristinato l’Amministrazione ha deciso di operare questa rotazione, potenziando alcuni servizi, quali ad esempio l’ufficio preposto per le gare d’appalto, visti i numerosi finanziamenti ottenuti e di rafforzare anche il servizio di Protezione Civile. Da qui la decisione di rimodulare i sei settori indicando i rispettivi dirigenti. Ecco il dettaglio:

L’ingegnere Giacomo Villari è il nuovo comandante della Polizia locale di Milazzo. Prende il posto di Gisella Puleo che è stata assegnata ad altro settore di palazzo dell’Aquila nell’ambito della rimodulazione della struttura organizzativa che è stata varata dalla giunta municipale. Si occuperà di affari generali (albo pretorio, servizi demografici). Il provvedimento – si legge nel comunicato del comune – è legato alle disposizioni dell’Anac (Autorità nazionale anticorruzione) che prevedono la rotazione dei dirigenti. Adempimento questo che in passato non era avvenuto perché – sempre secondo quanto motivato nella delibera – sino allo scorso anno, quando sono stati assunti tre dirigenti, le figure apicali erano ridotte al lumicino.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650

Mail: redazione@oggimilazzo.it PEC: amministrazione@pec.oggimilazzo.it

Partita Iva: 03270240835 Cod. Fiscale: 92026000833

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.