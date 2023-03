«Abbiamo promosso questa iniziativa – confessa il Commissario Straordinario dell’AO Papardo Alberto Firenze – che coglie nel segno con l’idea di un ambiente ospedaliero sempre più vicino ai pazienti più piccoli. Voglio ringraziare l’associazione SEA per questa opportunità che renderà senz’altro felici i nostri pazienti di pediatria e sarà occasione di vivere il nostro ospedale da un punto di vista più umano e leggero. Un momento di socialità che vogliamo condividere con tutta la popolazione ospedaliera e la città di Messina»

La mattina del primo aprile i piccoli pazienti della UOC di Pediatria dell’Azienda Ospedaliera Papardo avranno una bella sorpresa. Si tratta dei supereroi acrobatici, una iniziativa coadiuvata e promossa dall’Associazione senza fini di lucro “SEA- SuperEroiAcrobatici ODV ETS”, fondata da Anna Marras. Saranno supereroi e supereroine tra cui Capitan Marvel, Capitan America, Spiderman, Ironman e Hulk a rendere indimenticabile la mattinata a partire dalle 10, per i piccoli pazienti dei reparti all’Ospedale Papardo. I loro Supereroi preferiti, infatti, faranno loro una visita a sorpresa, scendendo dal tetto dall’Ospedale dove sono ricoverati per combattere la più importante delle loro battaglie: quella contro la malattia.

Messina, supereroi acrobatici all’ospedale Papardo. L’iniziativa per i piccoli pazienti di Pediatria

