MESSINA. Ricciola, fave, bottarga, agnello da latte, cassata e pignolata quindi ma anche ricci di mare, ricotta, ventresca di tonno e cannoli per due serate all’insegna della sicilianità firmate da Caliri, Miuccio, Freni ed Arena. Il ristorante di Identità Golose di Milano, che coinvolge le firme più prestigiose della cucina italiana ed internazionale, ospiterà quattro Ambasciatori Del Gusto della provincia di Messina.

Due serate all’insegna del gusto siciliano si terranno presso il ristorante di Via Romagnosi nei pressi del Teatro Alla Scala.

A firmare i menu lo chef Luca Miuccio del Grand Hotel San Pietro di Taormina che sarà impegnato nella serata del 29 marzo insieme al pasticciere Lillo Freni alla partita dei dessert.

Chiudono la due giorni all’indomani , giovedì 30, lo chef Pasquale Caliri del Marina Del Nettuno Yachting Club e Francesco Arena dell’omonimo panificio.

Gli appuntamenti vedranno protagonista la cucina siciliana nell’interpretazione dei quattro autori. Gli chef impiegheranno le materie prime tipiche dell’isola in due menu che comprendono proposte di terra e di mare.

Ricciola, fave, bottarga, agnello da latte, cassata e pignolata quindi ma anche ricci di mare, ricotta, ventresca di tonno e cannoli il tutto accompagnato da una ricca selezioni di prodotti da forno ottenuti con grani antichi siciliani.

Prenotazioni al 02/23668900 – prenotazioni@identitagolosemilano.it