Federata alla Cisal, la Figec che di recente ha sottoscritto con Uspi il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico, garantisce a tutti gli iscritti un sindacato di vero servizio grazie alla più grande e importante organizzazione sindacale autonoma d’Italia, presente in tutta Italia con i Patronati e gli oltre 800 Caf e guidata dal segretario generale Francesco Cavallaro, presente nel Cnel, all’Aran e nel Comitato di Indirizzo e Vigilanza dell’Inps. Anche gli iscritti a Figec e i loro familiari possono, inoltre, beneficiare delle numerose convenzioni stipulate da Cisal Servizi e Consulenze nei più svariati settori.

Ringraziando i vertici del sindacato, Francese e Lombardo hanno assicurato il proprio impegno con entusiasmo pronti ad affrontare al fianco dei colleghi non solo le problematiche specifiche nel territorio ma anche i temi indifferibili che vanno posti all’attenzione del governo e del Parlamento come la necessità di una riforma organica della legge professionale, che risale ormai a sessant’anni fa, e comunque ben prima che internet stravolgesse il mondo dell’informazione. Insieme a una nuova legge professionale devono anche essere riviste con la stessa urgenza anche le altre norme che regolano l’attività giornalistica, dalle querele temerarie al reato di diffamazione da depenalizzare.

Per la Sicilia si tratta dei consiglieri nazionali Giulio Francese , già presidente dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, cui è affidata anche l’area di Palermo e Graziella Lombardo , componente della Giunta esecutiva, che si occuperà invece di Messina.

Figec Cisal, in Sicilia nominati Giulio Francese e Graziella Lombardo

