L’attuale dirigente del comando della polizia locale di Milazzo è Domenico Lombardo. A rivelarlo durante l’ultima seduta di consiglio comunale è stato la segretaria comunale Andreina Mazzù che ha risposto – con non poca reticenza – ad una domanda del consigliere Damiano Maisano. Silente il sindaco Pippo Midili presente in aula. Mazzù ha, così, confermato le voci che si rincorrevano da settimane. Il motivo per cui Lombardo abbia sostituito temporaneamente la comandante Gisella Puleo rimane un mistero. «Non ritengo di poterle rispondere in aula su questi argomenti, non mi sembra il luogo adatto», ha chiosato la segretaria Mazzù.

«Segretaria, non conosco nel merito se c’è una questione di “segreto di stato” – ha replicato Maisano ironico – ma come “comune trasparente” tutti gli atti che si fanno devono essere pubblicati e il consiglio deve essere messo a conoscenza».

La segretaria taglia corto. «Ci sono una serie di questioni. C’è una questione di rispetto delle figure e delle posizioni, di rispetto delle procedure e dei procedimenti. Io non credo che in aula dobbiamo sbandierare i nostri procedimenti interni. Lei è consigliere comunale per quello che può, può avere un accesso agli atti. Si informi nelle sedi opportune ma non è l’aula».

Il provvedimento sarebbe l’evoluzione della polemica scaturita dalle oltre 10 mila multe elevate al semaforo di San Giovanni, nell’asse viario. Situazione che ha portato alla costituzione di un comitato di cittadini, ricorsi in tribunale, infuocati consigli comunali e, addirittura, all’annullamento in autotutela di 1300 verbali elevati nel periodo compreso tra il 30 giugno ed il 6 agosto da parte della segretaria comunale Andreina Mazzù, che ha avocato a se la scottante questione.

Alla base della decisione dell’annullamento il parere del Ministero dell’Interno – dipartimento pubblica sicurezza, direzione centrale Polizia stradale – che, confermando quanto aveva sostenuto la stessa Mazzù, qualche settimana prima, ha ritenuto non sansionabile la violazione per cambio di corsia mediante l’apparecchiatura Autostop Hd in quanto non omologato per questo tipo di infrazioni.

La comandante Puleo nelle settimane scorse era stata più cauta comunicando con nota scritta «di non procedere in autotutela all’annullamento dei verbali, in quanto in attesa di parere sulla corrette procedure applicative». Ma per la segretaria non c’erano motivi ostativi contestando la «situazione di stasi, o quantomeno di forte rallentamento della fase istruttoria dei verbali già elevati al semaforo dell’asse viario di corso Sicilia, ma notificati illegittimamente».