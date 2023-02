DIETRO LE QUINTE. “CambiaMente” sarà anche il nome della lista civica che nel 2025 dovrebbe appoggiare la ricandidatura dell’attuale sindaco Pippo Midili. L’accordo prevede a stretto giro l’ingresso in giunta dell’ex consigliere Franco Coppolino al posto di Beatrice De Gaetano le cui dimissioni sono state già sollecitate dal sindaco dopo che si è sfaldato il gruppo di Fratelli D’Italia. L’operazione sarebbe stata supervisionata dall’ex consigliere provinciale Massimiliano Branca, vicino all’ex deputato Beppe Picciolo (Forza Italia, area Renato Schifani).

“CambiaMente – ha detto la consigliera Magliarditi che sarà anche la capogruppo (Amato vice) – nasce dalla consapevolezza di un’azione comune che entrambi in questo biennio politico abbiamo promosso in Aula. IL nome è stato scelto perché il cambiamento deve necessariamente partire da un cambio di mentalità».

CambiaMente, Magliarditi e Amato costituiscono nuovo gruppo consiliare. Coppolino in giunta

