Un fulmine ha colpito una palma all’interno di un complesso del rione San Paolino. L’episodio è avvenuto intorno alle 21 in via Graziella Campagna. La palma, alta una decina di metri, si è immediatamente incendiata

All’interno del complesso Il Ragno insistono una serie di palazzine in cui abitano decine di nuclei familiari ma, fortunatamente, non ci sono stati feriti in quanto a causa del temporale che si è abbattuto su Milazzo a partire dalle 20, le aree esterne erano deserte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.