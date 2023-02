Stamattina i consiglieri Pippo Doddo e Fabiana Bambaci si sono incatenati all’ingresso del Molo Marullo per sollevare il problema della chiusura del porto ai cittadini. Un cavallo di battaglia di Doddo, neo consigliere della lista “Innamorati della mia città” che ha visto l’adesione della collega Bambaci e la solidarietà dell’assessore Roberto Mellina.

L’obiettivo della protesta, come ha spiegato più volte Doddo, è quello di restituire ai cittadini l’accesso all’area che l’Autorità portuale di Messina ha recintato da anni. Per il consigliere comunale ormai si tratta di una questione di principio. In passato il presidente dell’Autorità di sistema, Mario Paolo Mega, aveva dato disponibilità a rimuovere la recinzione che chiude la banchina, e Doddo aveva presentato un documento nella quale chiedeva anche al sindaco “di intervenire per il ripristino dei luoghi che vanno dal Terminal aliscafi sino all’ingresso di molo Marullo al fine di consentire ai cittadini una piena fruizione della passeggiata o comunque dell’area”. Nella nota – rimasta lettera morta – veniva chiesto all’Autorità anche di curare l’arredo urbano e mantenere decorosa l’intera zona.