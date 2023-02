BARCELLONA POZZO DI GOTTO. Venerdì alle 19 al Teatro Mandanici di Barcellona andrà in scena “Ritratti di società”, il monologo del giornalista Santi Cautela sulla contemporaneità. Storie di cronaca, di speranza ma anche paesaggi fondamentali nella storia dell’uomo, dalla sociologia alla filosofia. Un viaggio sulle origini della nostra società fino alle contraddizioni sociali dei social network che dovevano connettere l’uomo e hanno finito per creare uno spazio subalterno. Lo spettacolo sarà un’anteprima (non aperta al pubblico) della versione finale che si terrà ad aprile nel cartellone eventi fatto proprio dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

L’iniziativa culturale a sfondo educativo coinvolgerà infatti il mondo scolastico e avrà finalità sociali. Durante la kermesse, oltre a proiezioni e immagini, sarà inscenata una intervista alla società, interpretata dalla voce dell’attore Ruben La Malfa con la regia di Mimmo Aragona.

«Abbiamo girato delle domande raccolte a persone per strada – commenta Cautela – come se la società fosse una persona. Questo spettacolo ripercorre la storia dell’umanità arrivando ai giorni nostri per farci riflettere sulle potenzialità dell’uomo ma anche sulle sue fragilità. Non potevamo non scegliere il teatro per questo momento di riflessione che vuole comunque restare vicino ai fatti che riguardano il nostro quotidiano. Voglio ringraziare l’amministrazione e l’assessore Angelita Pino per aver creduto in questo progetto culturale».