Il gestore dovrà riaprire la piscina comunale entro martedì 11 aprile. In caso contrario, scatteranno le procedure per la revoca del contratto di concessione.

Lo hanno deciso i responsabili dell’ufficio Sport di Palazzo dell’Aquila dopo l’ulteriore sopralluogo e in riscontro alla richiesta della associazione “Sporting club San Giovanni Milazzo”, che gestisce l’impianto di contrada Valverde di proseguire la chiusura fino alla scadenza del 30 settembre.

I funzionari comunali, di concerto con il dirigente del 6° Settore, Domenico Lombardo, hanno disposto che il legale rappresentante dell’associazione affidataria della gestione della piscina comunale “Pippo Del Bono”, completi tutti gli interventi manutentivi e provveda a tutti i controlli di cui la struttura necessita prima del suo utilizzo, entro e non oltre il 31 marzo.

Nel corso della prima settimana di aprile si procederà ad un altro sopralluogo tecnico, con la verifica di tutti i lavori eseguiti ed il controllo del funzionamento di tutti gli impianti (produzione calore, ventilazione, distribuzione aria calda, idrosanitario, distribuzione energia elettrica e messa a terra, illuminazione, segnalazione di emergenza, acustici e idrico antincendio di estinzione), nonché dello stato d’uso di arredi e attrezzature presenti nell’edificio. In questa fase – come verificato – il gestore ha già avviato dei lavori di manutenzione ed in particolare la pitturazione delle pareti, la riparazione delle porte, anche quelle di emergenza, il ripristino delle griglie di reflusso acque, il ripristino della vasca principale, con l’applicazione di tutte le piastrelle ammalorate.