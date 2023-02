Esce Massimo Bagli entra Pippo Doddo. Il consigliere comunale Pippo Doddo nel corso della seduta di consiglio comunale di ieri sera ha annunciato la sua decisione di lasciare il gruppo Misto per transitare nella civica “Innamorato della mia città”, rappresentata , dopo l’uscita del consigliere Bagli, dalla consigliera Fabiana Bambaci, a supporto dell’assessore alle Finanze, Roberto Mellina. Una scelta che mette al sicuro la permanenza in giunta di Mellina che era rimasto privo di copertura.

Una decisione – ha spiegato Doddo – che scaturisce innanzitutto dai rapporti personali e di stima nei confronti dell’esponente della giunta Midili. “Da oltre vent’anni conosco Mellina – ha affermato il consigliere – e c’è stata reciproca stima anche per l’apertura politica a 360 gradi che gli riconosco”.

«Sono certa che l’esperienza e l’entusiasmo che il collega Doddo porterà al gruppo consiliare ci permetterà di lavorare ancor di più nell’interesse dei cittadini, privilegiando l’armonia e la collaborazione – ha dichiarato la consigliera Bambaci».

«L’apprezzamento per l’attività svolta nel mio ruolo – ha aggiunto l’assessore Roberto Mellina – rappresenta un ulteriore stimolo a sviluppare ulteriori iniziative a beneficio della collettività».

BAGLI NEL GRUPPO MISTO. Il consigliere comunale Massimo Bagli aveva comunicato nei giorni scorsi la decisione di lasciare il gruppo di appartenenza denominato “Innamorato Della Mia Città”, con conseguente adesione al “Gruppo Misto”.

Una decisione – scrive il consigliere – scaturita “dall’ingravescente conflittualità insorta da tempo all’interno di un gruppo le cui iniziative politiche non sembrano più ispirate dal perseguimento dell’interesse comune, bensì da interessi e vanità individuali. Di contro, le azioni e le iniziative intraprese dal sottoscritto per il bene della città hanno spesso trovato il consenso ed il supporto degli altri gruppi di maggioranza. Anche per tale ragione, quindi, lo scrivente conferma il proprio supporto all’azione politica dell’amministrazione, nonché la fiducia riposta originariamente, ed oggi confermata e ribadita, nei confronti dell’operato del Sindaco Giuseppe Midili”.