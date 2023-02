Alle manifestazioni sarà presente una commissione della Sony Music publishing etichetta discografica di cui è affiliata la Carpe Diem come agenzia di distribuzione discografica. Ci saranno inoltre ospiti importanti del panorama musicale che verrà svelato il giorno del premio.

Il “Premio Mango” (organizzato dalla “Carpe Diem” con sede in Calabria e Sicilia) è un omaggio al cantautore scomparso qualche anno fa ed è autorizzato dalla famiglia di Pino, quest’anno alla terza edizione, la semifinale sarà giorno 9 la finale il 10 febbraio. Il riconoscimento sarà assegnato da un componente della famiglia di Mango. Il “Sanremo Fashion Music” (organizzato dalla “Fp Eventi”), invece, avrà le semifinali giorno 10 e la finale giorno 11 febbraio.

Sei cantanti milazzesi volano a Sanremo. Tiziana Cerboni, Carlotta D’Amico, Cristian Impallomeni , Alisya Formica, Carola Adamo, Alberto Iarrera, saranno presenti all’importante rassegna canora per due festival il “ Premio Mango ” e “ Sanremo Fashion Music ” al Villaggio dei Fiori. I sei ragazzi sono alunni della scuola di musica “New Wave” di Ciccio Puglis i, preparati dalla vocal coach Angela Venuti. Tutti e sei parteciperanno al premio Mango mentre concorreranno per il Premio “Sanremo Fashion Music” solo Alisya Formica, Alberto Iarrera e Carola Adamo.

