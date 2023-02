SAN FILIPPO DEL MELA. La biblioteca comunale di San Filippo del Mela domenica 12 febbraio ospiterà l’evento “Scrittura convergente parallela”, il format di presentazione degli ultimi due libri di Lucio Catania: il “Manuale dei tributi locali e del canone unico” ed “Ameno: considerazioni semiserie a commento dei fatti accaduti negli ultimi anni”, già accolto positivamente a Mistretta, Galati Mamertino, Milazzo, Barcellona Pozzo di Gotto ed Enna.

Lucio Catania torna a San Filippo del Mela, dove ha lavorato per anni come segretario comunale, ma stavolta nella veste di scrittore. Si tratta della presentazione delle ultime due fatiche letterarie, diversissime tra loro. Mentre il “Manuale dei tributi locali e del canone unico” è diventato un importante strumento di consultazione per i Comuni italiani, “Ameno: considerazioni semiserie a commento dei fatti accaduti negli ultimi anni” è già andato in ristampa.

Domenica prossima, Tiziana Vinci, coordinatrice regionale delle sezioni Ancrel Sicilia (Associazione Nazionale Certificatori e Revisori Enti Locali), nonché prossima dirigente del settore economico-finanziario di Milazzo, presenterà il “Manuale dei tributi locali e del canone unico”. Mentre “Ameno” sarà introdotto da Arcangelo Stramandino, giornalista dell’ufficio stampa dell’Università di Messina, che dialogherà con l’autore.

L’incontro sarà preceduto dai saluti del sindaco, Giovanni Pino, e dell’attuale segretario comunale, Chiara Piraino. La strada dell’ironia, attraversata da “Ameno”, corre parallelamente rispetto a quella della fiscalità locale, percorsa dal “Manuale dei tributi locali” ma, contro le leggi della geometria, le due linee parallele a volte convergono se l’autore di due testi così differenti e distanti è lo stesso. “Ameno” è un divertissement, una raccolta dal 2016 ad oggi, di accadimenti, considerazioni semiserie e chiose ironiche e pungenti, su fatti di cronaca riportati dalla stampa nazionale ed internazionale ma anche il racconto di simpatici episodi avvenuti nei paesi dove l’autore ha vissuto.

Nel libro compaiono i rappresentanti politici ed i personaggi della scena italiana e mondiale ma anche anonimi personaggi locali, amici, conoscenti e parenti, e ci sono i riferimenti, palesi o nascosti, a Milazzo, Barcellona Pozzo di Gotto, Mistretta, San Filippo del Mela, Taormina, Catania, Enna, Messina, Palermo e tanti altri comuni siciliani. È, però, un libro di respiro nazionale, perché l’autore è nato a Mistretta, ha studiato a Palermo, vive a Messina, lavora ad Enna, si chiama Catania ma dichiara che, “in fondo, molto in fondo, si sente un po’ padano”.

Il “Manuale sui tributi locali e sul canone unico” è una guida per gli uffici fiscali dei Comuni, ricco di analisi giuridica e di rassegna giurisprudenziale.

Catania, infatti, da tantissimo tempo si occupa di fiscalità locale, attraverso numerose pubblicazioni scientifiche e con tantissime relazioni in importanti convegni sulla materia. Oltre ad essere il segretario generale del comune di Enna è, da più di un trentennio, un giudice tributario. Attualmente iscritto nei ruoli della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, come vicepresidente di sezione. E’ anche il presidente dell’Organismo Straordinario di Liquidazione che si occupa del dissesto di Taormina, nonché esperto di Anci Sicilia per la fiscalità locale e direttore responsabile del quindicinale de IlSole24Ore “Il Bollettino della Regione Sicilia”.

L’incontro sarà allietato dal gruppo bandistico Amatori della Musica UPCF e si concluderà con la lettura di alcuni aforismi ed alcune battute “amene”.