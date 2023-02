«Gli esemplari hanno risanato e restituito l’identità mediterranea, colore e biodiversità, rinaturalizzando all’ambiente – conclude la nota – creando paesaggio e zona cuscinetto fra l’ambiente urbanizzato e il mare. Un esperimento ultratrentennale ben riuscito, un dono per le giovani generazioni».

L’Orto Botanico di Messina ha censito al Boschetto dell’Ancora del Tono di Milazzo ben 82 specie vegetali autoctone, alcune a rischio di estinzione. Lo studio è stato curato dal professore Alessandro Crisafulli e dal direttore Rosella Picone. «Si tratta – si legge in una nota di Legambiente del Tirreno – di esemplari tipici dei litorali marini mediterranei, piante pioniere che grazie alle loro radici consolidano il litorale e lo difendono dall’erosione costiera.Il Boschetto dell’Ancora rappresenta la rinascita e la rinaturalizzazione di un ‘area degradata e polverosa».

