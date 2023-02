Il MuMa, Museo del Mare di Milazzo, é stato invitato a partecipare al Boot di Dussendorf, una delle fiere sul mare più importanti al mondo. La richiesta di partecipazione è partita nell’ambito dell’iniziativa Love your Ocean, organizzata dalla German Ocean foundation dove il MuMa con i suoi progetti di educazione ambientale si è mostrato ad un pubblico internazionale di migliaia di persone attraverso una serie di conferenze di presentazione.

In particolare la storia del Museo milazzese è stata protagonista dell’Ocean Forum, evento sostenuto da rappresentanze del Parlamento Europeo. Inoltre per tutti i giorni della fiera i visitatori hanno potuto fare un tour virtuale del MuMa grazie al progetto “Let’s digitize MuMa” realizzato in partnership con Unesco e Prada Group.

«E’ stato un onore – dice Carmelo Isgró, direttore del Museo – far scoprirela cittá di Milazzo attraverso il MuMa con conferenze e il tour virtuale che ha teletrasportato migliaia di turisti al Castello facendolo conoscere, insieme alla storia di Siso, a tutto il mondo».