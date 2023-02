La milazzese Roberta Galofaro, è stata nominata segreterio provinciale Fnc Ugl Comunicazioni per Messina e provincia. Per la Galofaro, consulente Impresa in Poste Italiane e componente dell’Odv Apcars di San Filippo del Mela, dove è impegnata nel Volontariato di Protezione Civile, la nomina arriva dal segretario generale Fnc Ugl Ccomunicazioni Salvatore Muscarella.

Nella stessa organizzazione sindacale ricopre già il ruolo di Referente di Comparto a livello Regionale del Canale Impresa di Poste Italiane.