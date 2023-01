In occasione delle ultime giornate di Open Day, l’istituto Leonardo Da Vinci apre, ancora una volta, le porte al territorio. E questa volta sarà possibile sperimentare osservazioni astronomiche in tempo reale con l’ausilio di telescopi e alla presenza di personale esperto nel settore. L’evento in collaborazione con l’Università di Messina, l’Associazione Young Minds e Optica Messina in seno al progetto Mednight è in programma per sabato 28 gennaio, dalle 17 alle 19.

Durante il pomeriggio, come sempre, gli studenti della scuola di Via Colonnello Magistri offriranno ai ragazzi delle scuole medie, curiose di conoscere quale futuro potrebbe riservargli la scuola, la possibilità di prendere parte a iniziative laboratoriali per tutti gli indirizzi di studio. Iniziative di questo tipo sono possibili grazie alla dirigente Stefania Scolaro sempre trascinante e coinvolgente e a un team di docenti professionali e operativi.

«L’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Leonardo Da Vinci” – precisa la dirigente – è una realtà formativa al passo con i tempi ed in grado di offrire una costante e proficua sinergia con prestigiosi Enti del territorio».