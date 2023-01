Dal 13 al 16 aprile in Marina Garibaldi, si terrà il “Festival della pizza d’autore”. A promuoverlo sarà Enzo Piedimonte, pizzaiolo napoletano, ma che da parecchi anni ha scelto di trasferirsi in Sicilia e oggi è titolare di una rinomata pizzeria a Rodia.

Un personaggio noto nell’ambiente del food, visto che ha ricevuto i tanto ambiti due spicchi nella Guida Pizzerie d’Italia del Gambero Rosso.

Piedimonte, che da tre anni è anche responsabile dell’Area Food di “Casa Sanremo”, alla vigilia della sua partenza per la cittadina ligure, ha incontrato, assieme all’esperto comunale del settore eventi, Peppe Abbriano, il sindaco Pippo Midili per iniziare a discutere sulla manifestazione prevista, appunto in primavera, nella città del Capo, con la partecipazione di noti pizzaioli italiani e di alcune pizzerie cittadine.

Saranno collocati degli stand in Marina Garibaldi che diventerà una sorta di “village” per gli amanti della pizza che potranno degustare le tante proposte di uno dei simboli per eccellenza dell’italianità.