Seduta consiliare dedicata alla questione, sempre aperta, delle multe al semaforo dell’asse viario. In apertura di seduta infatti, a maggioranza, è stato approvato il prelievo del punto previsto all’ordine del giorno su “T-red asse viario”, formulata dal consigliere Damiano Maisano, che sull’argomento ha presentato una dettagliata interrogazione.

A relazionare sull’argomento il sindaco Pippo Midili precisando innanzitutto che il numero definitivo dei verbali elevati al semaforo dell’asse viario è di 10.244. Quindi, ha riferito della corrispondenza intercorsa con il Comando dei Vigili Urbani, ribadendo che la questione riguarda comunque il cambio di corsia, mentre il discorso è chiuso e la sanzione va pagata per coloro che hanno oltrepassato il semaforo con la lanterna che segnava la luce rossa.

Quindi citando il parere ministeriale in merito all’applicazione dell’articolo 146 –comma 2- del codice della strada, Midili ha limitato l’applicazione dello stesso a circa il 40% delle verbalizzazioni. Ha dato atto che disfunzioni ci sono state, ma che, se hanno avuto inizio, avranno anche una fine, riferendosi al sistema gestionale degli uffici in merito a 1.193 cittadini che hanno ricevuto una doppia richiesta di fornitura di dati dell’autista del veicolo, per la quale – ha detto – “io ho chiesto pubblicamente scusa ai destinatari, così come avrebbe dovuto fare il Comando”.

Concludendo, Midili ha ritenuto “rapido e dovuto l’intervento dell’amministrazione”, aggiungendo poi che l’atto d’annullamento non deve essere fatto dal cittadino, ma dall’ufficio, dandone comunicazione all’interessato.

