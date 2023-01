Per Milazzo è un tuffo nel passato. Esattamente dopo quarantanni dall’ultima gara ritorna nella Città del Capo la Marcia. La gara si svolgerà domenica 29 gennaio ed è la prima prova dei Campionati Italiani di Società di Marcia. Si tratta di una competizione che, come detto in conferenza stampa dall’assessore allo Sport Antonio Nicosia, è fatta di tre C: Corsa, Cultura e Cuore. Cuore perchè la manifestazione, organizzata dalla Duilia Barcellona, è dedicata al compianto Maurizio Catanzaro, personaggio milazzese scomparso lo scorso anno. Cultura perchè l’evento per Milazzo riveste una valenza storica e perchè Milazzo e le sue bellezze verranno viste dagli spettatori che seguiranno il percorso che si snoderà interamente lungo il centro cittadino. La gara si svolgerà su un circuito cittadino con partenza e arrivo da piazza Caio Duilio e

rappresenterà anche un banco di prova per la squadra azzurra che dovrà partecipare alla Coppa Europa, in programma il 21 maggio a Podebrady in Repubblica Ceca, tappa di avvicinamento ai Mondiali di Budapest (19-27 agosto 2023). La Fidal per questa competizione metterà in palio i titoli Tricolori della 35 km Senior e Promesse, oltre agli ambiti “pass” per la Coppa Europa.

I dettagli organizzativi sono stati svelati dai rappresentanti della Fidal provinciale di Messina e dell’associazione Duilia nel corso di una conferenza stampa tenutasi a palazzo dell’Aquila alla presenza del sindaco Pippo Midili e dell’assessore allo sport Antonio Nicosia.

«Siamo ben lieti di ospitare nella nostra città un evento sportivo di grande valore – ha detto il sindaco Midili – Un appuntamento che si inserisce nel progetto dell’amministrazione di portare avanti iniziative di alto livello, in grado di avvicinare soprattutto i giovani ad importanti modelli educativi. Sono felice, inoltre, che venga ricordato, nel migliore de modi, Maurizio Catanzaro».

Sulla stessa lunghezza d’onda le parole dell’assessore Nicosia: «Stiamo definendo gli ultimi dettagli, pronti per dare il massimo».

«Organizzare un Campionato Italiano è un impegno gratificante e nel contempo gravoso – commenta Nunzio Scolaro, presidente provinciale della Fidal Messina – bisogna fare rete per ottenere il massimo risultato. Avremo atleti anche stranieri, così come giudici internazionali. Va curato, quindi, ogni minimo particolare».

«Occorrerà appunto “una marcia in più” – ha sottolineato Emanuele Torre, vicepresidente della Duilia Barcellona – il percorso di 1km è veloce e poi la bellezza di Milazzo farà il resto. Per quanto riguarda gli iscritti, dovrebbero esserci pure degli specialisti di altre Nazioni e ciò ci inorgoglisce»

All’incontro sono intervenuti anche Santino Smedili, che ha fornito preziosi riferimenti storici sulla marcia locale, e Nino Catanzaro, figlio dell’indimenticato Maurizio (presenti alla conferenza assieme alla mamma e ad altri familiari).

IL CONVEGNO. Prima della gara di domenica, sabato 28 a palazzo d’Amico è previsto un convegno di formazione tecnico-scientifico dal titolo “Nuovi orizzonti metodologici nell’allenamento sportivo”, che avrà, tra i relatori il direttore tecnico della Fidal Antonio La Torre, l’ex direttore tecnico delle Nazionali Assolute maschili e femminili Nicola Silvaggi e l’ex marciatore Gianni Perricelli.

LA VIABILITA’. CHIUSO IL CENTRO CITTADINO. In occasione della 1. prova dei Campionati Italiani di Società di marcia, organizzata dalla Duilia Barcellona col patrocinio del Comune, in programma domenica 29 gennaio, il centro cittadino sarà chiuso al traffico e la sosta interdetta alle autovetture. Ecco il dettaglio:

Dalle ore 6 alle ore 15 e comunque sino al termine della manifestazione

Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, sulle vie: Medici- Piazza della Repubblica – Piano Baele – Piazza C. Duilio – Chinigò – Cassisi – D. Piraino – Piazza Mazzini – Cavour – Umberto I (tratto compreso tra l’intersezione con Piazza Mazzini e la via Madonna del Lume) –via Crispi (tratto antistante il Palazzo Municipale) e parcheggio Rizzo.

Dalle ore 07,30 alle ore 15,00 e comunque sino al termine della manifestazione

Istituzione del divieto di transito veicolare sull’intera area interessata dalla gara podistica costituita dalle vie: Piazza della Repubblica – Medici – Piano Baele – Piazza C. Duilio – Chinigò – Cassisi – D. Piraino – Piazza Mazzini – Cavour – Umberto I (tratto compreso tra l’intersezione con Piazza Mazzini e la via Madonna del Lume).

Prevista inoltre l’inversione del senso di marcia sulla via C. Borgia, con direzione consentita da Sud verso Nord, nel tratto compreso tra Piano Baele e via N. Ryolo, mediante l’istituzione del senso vietato veicolare sulla via C. Borgia all’intersezione con via N. Ryolo e l’obbligo di proseguire diritto verso la via E. Cosenz per i veicoli provenienti dalla via N. Ryolo con direzione di marcia Est-Ovest

Istituzione del divieto di transito veicolare sulla via Umberto I all’intersezione con via E. Cosenz, con obbligo di svolta a destra verso la via E. Cosenz;

Inversione del senso di marcia sulla via Madonna del Lume con direzione consentita da Est verso Ovest, nel tratto compreso tra via Umberto I e via Del Sole, mediante l’istituzione del senso vietato veicolare sulla via Madonna del Lume alla intersezione con via Del Sole, con obbligo di svolta verso la stessa via Del Sole;

Istituzione del divieto di transito veicolare sulla via Ten. La Rosa all’intersezione con via Del Sole, con obbligo di svolta a destra verso la stessa via Del Sole;

Istituzione del divieto di transito veicolare sul Parcheggio Rizzo, fatta eccezione dei veicoli autorizzati e di quelli a seguito della gara podistica.