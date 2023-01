MESSINA. La galleria Telegrafo domani non verrà riaperta. Il maltempo degli ultimi giorni, in particolare il vento, ha rallentato di molto i lavori. Non ancora comunicata la data ufficiale della riapertura. La galleria è stata chiusa lo scorso 24 dicembre dopo un incendio.

