Il Comune ha ottenuto l’ammissione a finanziamento di 59.966 euro per attivare due servizi della Piattaforma Notifiche Digitali. L’intervento è finanziato dall’Unione Europea – NextGeneration EU.

La Piattaforma Notifiche Digitali è un ulteriore strumento di semplificazione della Pubblica Amministrazione che permette di raggiungere i cittadini con canali di comunicazione digitali più semplici e alla portata di tutti, come Pec, email, Sms e notifiche sull’App IO.

I benefici saranno sia per la Pubblica Amministrazione che per gli stessi cittadini.

Da un lato, alla Pubblica amministrazione, per la riduzione di costi di notificazione e spedizione, ma anche per la riduzione della complessità di gestione del servizio di posta.

Ai cittadini perché non ci saranno più attese e code per il ritiro di comunicazioni cartacee e si ridurranno drasticamente i tempi di ricezione di notifiche, fattore fondamentale per cittadini e imprese.

I servizi che potranno essere attivati in Piattaforma riguardano le violazioni del Codice della strada come notifiche e comunicazioni riguardo divieti di sosta, autovelox, ztl, e la riscossione dei tributi (con pagamento) per tutte le tipologie di comunicazione associate ad un pagamento (es: accertamenti, solleciti etc.) relative a Tributi che l’Ente deve incassare dal cittadino/impresa (IMU, TASI, TARI, IDRICO etc.).