Quintali di rifiuti accatastati all’ospedale Fogliani. A denunciare quella che viene definita una “emergenza igienico sanitaria” all’interno della struttura ospedaliera di Milazzo è il consigliere comunale Damiano Maisano il quale ha inviato nel pomeriggio una pec al sindaco Pippo Midili chiedendo di intervenire immediatamente per scongiurare il peggio.

Da giorni la Caruter che si occupa della raccolta e smaltimento dei rifiuti in cittĂ – forse a causa delle festivitĂ – non ritira la spazzatura prodotta dal Fogliani (avviene due volte a settimana) e i normali cumuli sono diventati delle vere montagne visibili anche dall’esterno dell’area adiacente alla farmacia ospedaliera. Inizialmente erano blocchi di indifferenziata, divisi per tipologia, ma con il passare del giorno, riducendosi lo spazio, sarebbero diventati un tutt’uno.

“Ho chiesto al sindaco di intervenire subito – spiega Maisano – è assurdo che accadano queste cose in una struttura ospedaliera in cui l’igiene deve essere una priorità ».