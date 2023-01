Preoccupazione stasera sul lungomare di Ponente a causa di un incendio che si è sviluppato tra le palme adiacenti al locale la Gobba del Cammello. Alle 18.30 le fiamme, probabilmente provocate da un petardo, hanno preoccupato non poco i residenti della palazzine circostati che hanno allertato subito i Vigili del Fuoco. L’immediato intervento ha consentito di domare il fuoco in pochi minuti. Nel frattempo gli abitanti della zona hanno spostato tutte le auto in sosta nel vicino parcheggio, preoccupati per le conseguenze che avrebbe potuto avere l’incendio.

In un primo momento a preoccupare è stata la possibilità che il fuoco potesse intaccare il vicino locale.