VIDEO. Tuffo di Capodanno, un centinaio di milazzesi sulla spiaggia per salutare il 2023

Un centinaio di milazzesi si sono dati appuntamento stamattina alle 11,30 al Tono di Milazzo per un tuffo propiziatorio e salutare il 2023. Ad entrare in acqua, confortati da un clima mite che sfiorava i 20 gradi, sono state una quarantina di persone tra cui Valeria e Marta di 6 e 4 anni, le tuffatrici più giovani del gruppo accompagnati dallo zio Carmelo Isgrò. Per lo più hanno preso parte all’iniziativa i nuotatori della Swimblu, la squadra locale di nuoto, ma anche tanti accompagnatori e curiosi. n basso la diretta dell’evento di Oggi Milazzo.