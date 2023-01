L’Area Marina Protetta Capo Milazzo protagonista del film MareDolce. E nelle vesti di attori nel nuovo film del Wwf Italia ci sono due milazzesi. Il pescatore professionista Peppe Nania e lo chef Giacomo Caravello. Si tratta di un film girato anche in altre aree marine dove i pescatori con grande passione cercano di preservare il loro mestiere investendo in soluzioni alternative. Il regista Christian Mantuano, li ha seguiti durante le loro attivitĂ per cogliere gli aspetti nascosti di antico lavoro che si mescola al presente attraverso la volontĂ di rendere la piccola pesca piĂą sostenibile così da assicurare alle nuove generazioni un mare ricco di risorse. Sfide e opportunitĂ , infatti, sono le parole chiave del film che è giĂ stato proiettatato al MedFilm Festival e che adesso ha l’obiettivo di far sentire la voce del Mar Mediterraneo e delle comunitĂ di pescatori artigianali e far riscoprire una realtĂ dal forte valore storico e culturale.

Il film è rivolto al grande pubblico ed è stata realizzata dall’associazione ambientalista nell’ambito del progetto Wwf “Pescare Oggi per Domani” per celebrare l’Anno internazionale della pesca artigianale e dell’acquacoltura promosso dalle Nazioni Unite (Iyafa 2022) e che si auspica veda promuovere interventi decisivi e di impatto da parte delle istituzioni a supporto di un settore cruciale per la difesa dell’ambiente nel Mar Mediterraneo.

Proprio a questo scopo, pescatori e associazioni di categoria, gestori di Aree Marine Protette, ricercatori, ristoratori, Wwf si sono riuniti per ribadire la volontà di lavorare insieme affinché la piccola pesca sopravviva alla crisi che sta vivendo e prosperi in futuro in equilibrio con il mare, perseguendo una sempre maggiore sostenibilità .

Hanno collaborato alla realizzazione del film anche il Presidente dell’Amp Giovanni Mangano e il responsabile di Marevivo per l’Area Marina Protetta Capo Milazzo Peppe Maimone. Il film è possibile vederlo anche sul canale youtube di Wwf Italia.

