Milazzo, al teatro Trifiletti va in scena “Natale in casa Cupiello”. L’incasso all’associazione Aiutamamme

Dopo tre anni di pausa dovuta all’emergenza covid, la compagnia teatrale “I nuovi Sguardi” torna in scena con la commedia “Natale in casa Cupiello” (tre atti del grande Eduardo de Filippo ). Lo spettacolo, patrocinato dal Comune di Milazzo, andrà in scena domenica 8 gennaio, alle 19, al Teatro Trifiletti di Milazzo.

In realtà si tratta di un connubio fra mondo teatrale e solidarietà. L’intero ricavato dello spettacolo, infatti, sarà devoluto all’Associazione Aiutamamme di Milazzo che da anni opera a favore dei nuclei disagiati del comprensorio milazzese.

«Per noi – dice Laura Lombardo di Aiutamamme – è un onore essere destinatari dell’incasso dello spettacolo. La somma verrà spesa per acquistare pacchi alimentari e materiale scolastico da donare alle famiglie bisognose che la nostra associazione segue».