Dopo il successo della scorsa estate a Taormina sabato 7 e domenica 8 gennaio 2023 va in scena al Teatro Vittorio Emanuele di Messina “Scatola, Ossessioni da Asporto”. Lo spettacolo, primo evento ad aprire la stagione teatrale 2023, è scritto e diretto da Valerio Vella in co-produzione tra l’Ente Teatro Vittorio Emanuele e la Compagnia Marvan Dance diretta da Mariangela Bonanno. Liberamente ispirato a The Wall” capolavoro al cinema di Alan Parker, nonché album dal successo planetario dei Pink Floyd, Scatola attraverso la “sperimentazione” dialogica del protagonista con se stesso, racconta il fallimento della modernità e della globalizzazione della società abbrutita dal consumismo imperialistico, dall’incomunicabilità e dalla prevaricazione, trasfigurata in una realtà nella quale la follia sembra essere l’unica risposta possibile.

In scena convivono musica, danza e recitazione e danno vita ad un racconto visionario e suggestivo che affascina e fa riflettere. Il testo è inoltre arricchito da riferimenti letterari assemblati in un virtuoso mosaico linguistico che trova la propria ragion d’essere in una scatola-concettuale con dentro le opinioni d’innumerevoli autori distanti per periodo, genere culturale e matrice artistica come Betocchi, Pasolini, Philip K. Dick e gli stessi Pink Floyd ma idealmente vicini fra loro grazie proprio al profondo significato di Scatola.

Protagonista dello spettacolo è l’attore e regista Elio Crifò, già applaudito in teatro con “La classe digerente” giunta alla terza edizione(diventato anche un libro ed un DVD), “Esotericarte”, “I Misteri dell’Arte Italiana” in scena con Vittorio Sgarbi, “Odissea, il viaggio in Sicilia”, ”Falso Natal” a Messina con la cantante Silvia Mezzanotte, Le musiche di “Scatola” saranno suonate dal vivo dalla The Box Rock Band formata da Antonio Amante chitarra elettrica e voce, Alessandro Blanco chitarra classica e chitarra elettrica, Massimo Pino basso e voce, Tindaro Raffaele tastiere e voce, Stefano Sgrò batteria e percussioni, Simona Vita, piano tastiere e voce.

Il corpo di ballo della Marvan Dance è invece composto da Domelita Abate, Nives Arena, Rebecca Pianese, Jo Prizzi, Alice Rella, Valentina Sicari, Roberta D’Angelo, Mara Pulitano. Le coreografie sono di Mariangela Bonanno, Alice Rella e Giorgia Di Giovanni.

I Biglietti per assistere allo spettacolo, fuori abbonamento nel cartellone del Teatro Vittorio Emanuele di Messina, possono essere acquistati su https://www.vivaticket.com/…/scatola-ossessioni…/196204 oppure presso il botteghino del Teatro Vittorio Emanuele.

Scatola andrà in scena sabato 7 gennaio alle 21 e domenica 8 alle 17,30.