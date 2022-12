Verrà inaugurato il 10 dicembre, per poi concludersi il 22 dicembre, il tradizionale mercatino natalizio di beneficenza promosso dal Gruppo di Volontariato Vincenziano di Milazzo. Quest’anno, la storica esposizione di solidarietà locale, sarà allestita in Via Umberto I 208. Un mercatino di Natale ben noto in città dove, già dal 1935, il Gruppo Vincenziano è presente e opera.A caratterizzare la mostra – mercato, la possibilità di apprezzare e acquistare articoli, per lo più, realizzati a mano dalle socie. Piccoli lavori artigianali di ricamo, pittura, maglia e oggetti vari il cui ricavato verrà impiegato dalla San Vincenzo per supportare le numerose richieste di sostegno che, quotidianamente, provengono dalle famiglie del luogo. Non solo aiuto materiale, ma anche conforto spirituale quello offerto dal Volontariato Vincenziano, così come previsto dagli insegnamenti del loro fondatore, San Vincenzo de Paoli.

Sarà possibile visitare il mercatino dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.30, tutti i giorni fino a mercoledì 22 dicembre.