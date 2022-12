Il consiglio comunale di Milazzo ha approvato all’unanimità dei presenti una mozione per l’intitolazione di uno spazio pubblico per ricordare le “vittime della strada “ e dedicare una giornata all’educazione stradale.

L’ha presentata un gruppo di consiglieri di minoranza, ma Lorenzo Italiano ha ritirato in aula le firme perché fosse considerata proposta dall’intero consiglio comunale, per ricordare la terza domenica di novembre di ogni anno, le tante vittime della strada.

La mozione affinché l’istituzione della giornata nazionale delle vittime della strada non fosse soltanto un momento di ricordo dedicato alle vittime e ai familiari, ma servisse a sollecitare le Istituzioni e promuovere ogni iniziativa utile a migliorare la sicurezza stradale per fare in modo che nessuno perda la vita, o rimanga segnato per sempre. Per questi motivi –recita la mozione- abbiamo il dovere di responsabilizzare i ragazzi sin dall’età scolare con campagne di sensibilizzazione e informazione, come quelle organizzate dalla Polizia di Stato e dalle Forze dell’ordine.