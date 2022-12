Condividi questo articolo



A Natale regala ad un bambino la magia del cinema. L’iniziativa parte dall’associazione Hermes Milazzo Onlus, vicina alle famiglie in difficoltà. In occasione delle festività natalizie, infatti, consegnerà biglietti omaggio per consentire ai più piccoli la visione di un film a scelta tra i due dedicati ai ragazzi. Per contribuire basta donare un piccolo contributo nel salvadanaio posizionato alla cassa del Caffè Lumière, accanto al cinema, al Parco Corolla.