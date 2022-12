Nubifragio Milazzo, ecco come segnalare i danni subiti a beni e immobili. Il modulo sul sito del Comune

Il Comune informa tutti i cittadini ed i titolari di attività produttive, aventi sede nel territorio del comune di Milazzo, che hanno subito danni a beni mobili e immobili, a causa degli eventi meteorologici del 3 dicembre scorso, che è possibile segnalare i danni subiti attraverso la procedura di seguito indicata.

Le segnalazioni redatte secondo la modulistica disponibile sul sito web del comune e con le modalità in essa indicata dovranno pervenire esclusivamente con una delle seguenti modalità: in formato cartaceo presso l’ufficio protocollo del Comune; in formato digitale ad uno dei seguenti indirizzi:



E-mail: protocollogenerale@comune.milazzo.me.it

Pec: protocollogenerale@pec.comune.milazzo.me.it



La segnalazione è prodotta esclusivamente ai fini della ricognizione prevista dall’art. 5, comma 2, lettera d) della legge n° 225/1992 e ss.mm.ii. e non costituisce riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti.

Il link dove trovare modulistica:

https://www.comune.milazzo.me.it/segnalazione-danni-a-seguito-dellalluvione-del-3-dicembre-2022/