Non torneranno in classe prima di lunedì prossimo gli studenti dell’istituto Ferrari di Milazzo. L’Agrario, insieme, all’istituto Antonello è una delle due scuole maggiormente danneggiate dal nubifragio che sabato scorso ha colpito la città del Capo. Il piano terra della scuola al momento è ancora invaso dal fango. «Stiamo aspettando – dice Sergio Scolaro, responsabile del plesso – una ditta che possa rimuovere i detriti che hanno invaso l’intero piano». Ma a devastare la struttura è stata anche l’acqua che è entrata dal tetto provocando anche la caduta di alcuni calcinacci e compromettendo la stabilità dei controsoffitti di buona parte del plesso. «Prima che i ragazzi – continua il professore – possano rientrare in classe bisogna mettere in sicurezza gli ambienti. E non è cosa facile. Molte ditte sono impegnate in altri interventi e non avendo a disposizione le attrezzature idonee non posso avviare i lavori».

Insomma sono veramente tanti i danni che il maltempo ha provocato all’istituto. Le serre di recente ripristinate sono state quasi distrutte. I cinquanta centimetri d’acqua che hanno invaso l’azienda non hanno distrutto soltanto l’azienda ma anche danneggiato in maniera grave la struttura, compresa la palestra. «Bisogna – conclude Scolaro – ripristinare l’impianto elettrico e rifare completamente la rete dati distrutta dalla furia dell’acqua. Siamo stati costretti a bloccare anche tutte le attività di orientamento che per noi in questa fase di rilancio della scuola era importantissima»