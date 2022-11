Condividi questo articolo



Un ringraziamento doveroso va al nuovo parroco Graziano Bruno e ai nuovi frati di S. Papino per la disponibilità e la fiducia dimostrate, ma anche al sindaco Pippo Midili per la sua presenza e il suo supporto, esortandolo comunque affinché rimanga alta l’attenzione sulle pessime e disastrose condizioni di piazza San Papino, nella speranza di una tanto attesa e promessa rigenerazione. Il nostro ultimo e più importante ringraziamento – concludono – va a chi ha partecipato alle due serate e ha creduto nel nostro progetto, perché è solo grazie al loro contributo che abbiamo potuto realizzare tutto questo! Alla prossima edizione!». «Siamo felici per l’ottima riuscita dell’evento – affermano gli organizzatori – e ringraziamo di vero cuore tutti coloro che si sono adoperati affinché la manifestazione riuscisse nel migliore dei modi, dallo staff agli sponsor.

Tramite l’incasso di questa edizione verrà istituito un bando per l’assegnazione di tre borse di studio, del valore di 500 euro ciascuna, per tre studenti del quinto anno di studi dell’I.T.T. “E. Majorana” di Milazzo i quali, nonostante le non agiate condizioni economiche, grazie ai loro meriti scolastici potranno essere supportati nell’iscrizione all’Università (l’ impegno è quello di cambiare ogni anno l’istituto scolastico); verrà donata inoltre la somma di mille euro insieme a 40 buoni spesa del valore di venticinque euro ciascuno per aiutare concretamente ed ulteriormente le famiglie bisognose servite dalle amorevoli cure del gruppo “Caritas” della Parrocchia del SS. Crocifisso; infine verrà assegnata la somma di mille euro a sostegno del restauro dell’altare ligneo settecentesco del Crocifisso, ubicato nella Chiesa di S. Papino in Milazzo, opera di pregevole fattura che necessita di un accurato intervento di ripulitura e risistemazione.