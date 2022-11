Milazzo, partite di calcio interdette per 6 anni ad un tifoso: esplose un petardo in piazza

Partite di calcio interdette per 6 anni al tifoso quarantatreenne che lo scorso 28 agosto, in occasione dell’incontro tra “Nuova Igea Virtus” e “S.S. Milazzo” tenutosi a Barcellona, si è reso responsabile di «condotte pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica».

Il lavoro di indagine condotto dai Poliziotti del Commissariato di Milazzo ha reso possibile la ricostruzione di quanto accaduto. Durante il servizio di scorta dei tifosi mamertini, più precisamente al momento del raduno, il quarantatreenne non avrebbe esitato a far esplodere un grosso petardo, causando una forte deflagrazione e conseguente nube di fumo nella piazza Caio Duilio di Milazzo.

Le immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza hanno confermato le responsabilità del supporter successivamente valutate e ritenute congrue all’emissione del provvedimento.

Il Daspo. a firma del Questore Ioppolo vieta l’accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive nonché il transito ai luoghi interessati dalle stesse, comprese strade, stazioni e persino esercizi pubblici. Altresì disposto e convalidato dall’Autorità Giudiziaria l’obbligo a presentarsi all’ufficio di polizia al 25° minuto del primo tempo ed al 25° minuto del secondo tempo di ogni partita, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni imposte.