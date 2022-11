AZZURRA BASKET POZZALLO – PEPPINO COCUZZA 1947 /BASKET MILAZZO 77-97. Parziali: 34-24/15-28/13-25/ 15-20. Una Peppino Cocuzza / Basket Milazzo resiliente e cinica si è imposta sull’Azzurra Basket Pozzallo tra le mura della stracolma palestra “A. Amore” dove è andata in scena la sesta giornata di serie C Silver. I padroni di casa partono subito benissimo e riescono ad imporre il ritmo alla gara: non sbagliano praticamente nulla dal campo con Gaido infallibile al tiro che facilita il 34-24 a fine tempino. Restanti dà allora indicazioni alla difesa che nel secondo quarto riesce ad arginare le incursioni degli avversari ma il duo Ciccarello / Boiardi continua a tirare benissimo dall’arco. Il Peppino Cocuzza/Basket Milazzo non ci sta e trova un ottimo momento di lucidità a fine secondo quarto, dove grazie alle penetrazioni di Spanò (9 punti per lui) e Varotta (29 alla sirena finale) porta il risultato sul 52-49.

Pozzallo Peppino Cocuzza/Basket Milazzo All. Guido Restanti Arbitri: Foti e Catalano. Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin

Varotta 29, Tumpa 19, Norkus 32, Spanó 9, La Spada, Cocuzza 2, Mobilia 1, Carnazza 5, Cianciafara n.e., Amenta, Marco De Gaetano All. Paternò. Rifiuta Informazioni Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta Privacy & Cookies Policy wpDiscuz Insert Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650

Mail: redazione@oggimilazzo.it PEC: amministrazione@pec.oggimilazzo.it

Partita Iva: 03270240835 Cod. Fiscale: 92026000833

Iscrizione al Roc n. 30561 Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar) Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse. Coppa, Ndiaye 9, Bangala 4, Cannizzaro 2, Gaido 23, Occhipinti 4, Boiardi 16, Gugliotta n.e., Ferlito 2, Ali 2, Ciccarello 15. Domenica prossima la Peppino Cocuzza/ Basket Milazzo ospiterà in casa Panormus, formazione reduce da 3 vittorie consecutive in campionato e vogliosa di risalire la china della classifica per ambire a posizioni di vertice: lo spettacolo è assicurato al PalaCocuzza. Al rientro dall’intervallo lungo i ragazzi di Restanti trovano finalmente continuità in attacco ed in difesa con Tumpa e Norkus formidabili su ambedue i lati del campo: Norkus chiuderà con 32 punti mentre Tumpa ne fa segnare a referto 19. I padroni di casa allora cercano e trovano un paio di ottimi canestri consecutivi ma il quintetto rossoblu si muove benissimo sul campo, nega ogni tentativo di rimonta e chiude il terzo quarto a +15 sugli avversari. Nell’ultimo tempino gli ospiti si limitano a gestire il vantaggio senza rischiare praticamente nulla ed alla sirena finale il tabellone recita 97-77 per loro. Una partita vinta in rimonta con ottime giocate difensive della Peppino Cocuzza/ Basket Milazzo, ma onore ai padroni di casa che per 20 minuti hanno giocato un gran basket fatto di dinamismo, precisione al tiro e fame agonistica.